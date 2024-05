Casal encontra câmera escondida em tomada de motel em Goiás

Motel diz ver caso com "surpresa" e "consternação". Em nota enviada ao UOL, a defesa do estabelecimento afirmou que reitera seu "compromisso irrevogável com a proteção da privacidade e segurança de seus hóspedes" e aguarda a perícia. Leia a nota completa:

O Motel Canadá, por meio deste comunicado, esclarece e manifesta sua posição diante da recente descoberta de duas câmeras ocultas em duas de suas suítes.

A administração do estabelecimento expressa surpresa e profunda consternação com tal descoberta, reiterando seu compromisso irrevogável com a proteção da privacidade e segurança de seus hóspedes.

Após a identificação dos dispositivos mencionados, foi imediatamente desencadeada uma perícia forense minuciosa pela Polícia Científica da Polícia Civil do Estado de Goiás.

Destaca-se que todas as diligências estão sendo conduzidas em estreita colaboração com as autoridades competentes, visando à elucidação completa dos fatos e à identificação dos responsáveis pela instalação e acesso ao equipamento em questão.

O Motel Canadá, enquanto parte interessada primordial na apuração dos eventos em tela, aguarda, com a devida expectativa, os desdobramentos dessa investigação, comprometendo-se a adotar todas as medidas cabíveis para a proteção de seus clientes e a prevenção de incidentes similares no futuro.

Uma vez disponibilizadas as conclusões periciais, comprometemo-nos a emitir uma nova declaração, visando esclarecer integralmente o público acerca do desenrolar da situação.

Expressamos nossa gratidão pela compreensão da comunidade e do público em geral, reafirmando, por fim, nosso firme propósito de zelar pela privacidade e segurança de nossos hóspedes, pautando-nos sempre pela estrita observância das normas legais vigentes.

Defesa do Motel Canadá