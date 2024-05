Polícia agride estudantes em votação de escolas cívico-militares na Alesp

Defendida por bolsonaristas, proposta institui programa de escolas militarizadas no estado. Pelo texto, a iniciativa ficará sob responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado e prevê a implantação do modelo em escolas novas ou já existentes, com a finalidade de melhorar a qualidade da educação pública.

O UOL já havia adiantado que o projeto de São Paulo focaria em escolas com nota baixa no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e que estão localizadas em regiões vulneráveis. O governo diz que o objetivo é melhorar a "qualidade do ensino", além do "enfrentamento à violência e a promoção da cultura de paz".