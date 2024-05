Entrega de fertilizantes sobe 7,3% em fevereiro ante fevereiro de 2023, diz Anda

São Paulo, 7 - As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro foram de 2,87 milhões de toneladas em fevereiro de 2024, o que corresponde a um crescimento de 7,3% em comparação igual mês do ano passado (2,67 milhões de t). Os dados, da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), são os mais recentes divulgados pela entidade. No acumulado do primeiro bimestre, foram 6,58 milhões de toneladas, representando aumento de 7,9% ante as 6,10 milhões de toneladas registradas em igual período de 2023. O Estado de Mato Grosso, líder nas entregas ao mercado, concentra o maior volume no período analisado (26,2%), atingindo 1,72 milhão de toneladas. Seguem-se: Paraná (832 mil), Goiás (738 mil), Minas Gerais (697 mil) e São Paulo (636 mil).Já a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou fevereiro de 2024 com 481 mil toneladas, representando redução de 13,1%, na comparação com o mesmo mês de 2023. No acumulado do primeiro bimestre, foram 993 mil toneladas. Trata-se de redução de 11,3% em relação a igual período do ano passado, quando foram produzidas 1,12 milhão de toneladas.As importações de fertilizantes intermediários somaram 2,52 milhões de toneladas em fevereiro, representando redução de 4,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O primeiro bimestre registrou o total de 5,45 milhões de toneladas, significando aumento de 5% em relação a igual período de 2023, quando foram importadas 5,19 milhões de toneladas.Pelo porto de Paranaguá, principal porta de entrada dos fertilizantes, chegaram 1,71 milhão de toneladas, com crescimento de 21% em relação a 2023, quando foram descarregadas 1,42 milhão de toneladas. O terminal representou 31,5% do total importado, segundo o Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas no Estado de São Paulo (Siacesp), citado pela Anda.