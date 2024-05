Paulo Pimenta sobre falas públicas de Lula: 'estamos discutindo formato de encontros semanais'

O ministro Paulo Pimenta, designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para coordenar as ações do governo federal no Rio Grande do Sul, voltou a indicar neste domingo que o chefe do Planalto poderá voltar a promover falas públicas semanais. Lula chegou a ter lives nos primeiros meses do governo, mas o formato obteve pouca audiência e foi abandonado.

"Estamos discutindo um formato de encontros semanais. Talvez inclusive a gente continue gravando de manhã e possa veicular à noite. O melhor seria fazer ao vivo à noite, mas para poder fazer ao vivo à noite a gente precisaria derrubar a agenda do presidente toda à tarde", disse Pimenta.

O ministro acaba de deixar a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, mas mantém influência sobre a estrutura. Ele deu as declarações em live com veículos de comunicação que apoiam o governo.