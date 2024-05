Força Nacional e policiais da reserva são convocados em meio à onda de saques e roubos no RS

Mais cem homens da Força Nacional vão reforçar o policiamento no Rio Grande do Sul, Estado atingido por enchentes que já mataram 95 pessoas e causaram destruição sem precedentes. Outros 120 já atuavam no Estado desde a semana passada, também para auxiliar a Brigada Militar estadual no policiamento.

Segundo o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), mais 300 agentes da Força Nacional serão enviados nos próximos dias - isso não foi confirmado pelo Ministério da Justiça. Leite também vai convocar 1 mil policiais da reserva para atuarem nesta situação especial. Desde o início das enchentes, estão ocorrendo saques em estabelecimentos fechados devido ao alagamento e roubos de mantimentos destinados aos desabrigados.

Como o Estadão mostrou, moradores de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, afirmam que têm havido roubos de barcos usados emergencialmente para resgates de desabrigados para saquear as residências alagadas. Canoas está entre as principais afetadas pelas enchentes, o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, a Arena do Grêmio, que tem abrigado moradores que tiveram de sair de casa, também foi assaltada.

"Recebi a informação de que o nosso pedido pela Força Nacional para reforçar o policiamento foi atendido. A partir de amanhã começa a chegada desse importante apoio, inicialmente com 100 homens e, em seguida, com mais 300. Obrigado ao @mjspgov (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e a todos os Estados que estão enviando efetivo neste momento", postou Leite no X (ex-Twitter) às 12h23 desta terça-feira, 7.

Em nota, o Ministério da Justiça confirmou apenas o envio dos cem agentes, e afirmou que o reforço começa já nesta terça-feira. "O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de mais 100 agentes da Força Nacional para atuação focada na segurança da população. Com o novo anúncio, o contingente da corporação chegará a 220 nos próximos dias. Considerando a presença da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado, o Ministério da Justiça está com 944 servidores atuando no Rio Grande do Sul", diz a nota.

A pasta diz que a decisão de Lewandowski foi tomada após relato do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, que está acompanhando ações de resgate e acolhimento dos atingidos pelas cheias. "Na sequência, o governador Eduardo Leite formalizou o pedido para o envio do novo efetivo da Força Nacional", completa a nota.

Segundo o ministério, as corporações federais atuam com quatro helicópteros, 19 embarcações de resgate e dez jet skis. Também estão sendo utilizadas 108 viaturas, 90 caminhonetes especiais, seis viaturas-reboque, dois caminhões, dois ônibus e uma carreta-tanque de abastecimento. A nota, atualizada às 17h51 desta terça-feira, afirma que até então haviam sido resgatadas 1.555 pessoas e 36 animais.

Várias regiões gaúchas ainda têm pontos ilhados, estradas e pontes destruídos e moradores à espera de resgate. Há centenas de milhares de moradores sem luz e água.