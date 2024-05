Advogado de Bolsonaro publica foto de Madonna ao lado de Netanyahu para justificar ida a show

A tentativa de amenizar os ânimos dos militantes bolsonaristas ocorre após nomes ligados ao ex-presidente serem flagrados na área VIP do mega show nas areias de Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Enquanto deputados bolsonaristas e figuras influentes da direita questionaram a realização da apresentação, como os parlamentares Nikolas Ferreira (PL-MG), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o pastor Silas Malafaia, Wajngarten e outros estiveram no grupo que aproveitou o dia de festa no Rio.

Wajngarten foi fotografado ao lado senador Jorge Seif (PL-SC) e do governador do Rio, Cláudio Castro (PL) - um dos financiadores do evento. Em um áudio divulgado pelo portal Metrópoles, o senador diz a um amigo ter ido à apresentação a pedido da esposa, Catiane Seif. "O show, minha esposa me pediu. A artista que ela acompanha desde a juventude, gosta, a mulher está se aposentando, 40 anos de carreira. Está encerrando a carreira dela. Minha esposa, que está passando por essa fase terrível comigo, terrível, me falou: 'Meu marido, eu gostaria de ver o encerramento da carreira artísitca da Madonna. Você pode me levar no Rio de Janeiro? Estou te fazendo um pedido. Você pode me levar?' Quem que diria não à esposa, cara? Eu não diria não", disse o senador. No plenário do Senado, nesta terça-feira, 7, Seif pediu desculpas por ter ido ao show.

A fotografia postada por Wajngarten foi tirada em 2009, em uma visita da cantora a Israel para uma apresentação. Madonna foi recebida por Netanyahu. Em uma publicação no X, em outubro do ano passado, ela afirmou que "o que está acontecendo em Israel é devastador". "Vamos todos orar. Para Israel. Pela Paz. Para o mundo", escreveu.