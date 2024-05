PAC seleciona só 3 obras no RS para prevenção de encostas, mas novos projetos poderão entrar

O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções deve privilegiar, no primeiro momento, apenas duas cidades do Rio Grande do Sul com verba na categoria de "Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas". Novas obras do Estado, contudo, poderão ser contempladas nas próximas semanas.

As cidades que irão receber investimentos programa na categoria são Porto Alegre, com duas obras, e Santa Maria, com uma. Apesar do baixo número de obras, o governo federal contemplou todas as propostas enviadas pelo Estado na categoria.

De acordo com o secretário nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, o maior problema no Estado diz respeito à drenagem, uma vez que as encostas são localizadas em poucos municípios.