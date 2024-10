Pesquisas para eleições dos EUA: quem está na frente entre Trump e Kamala?

Na Pensilvânia, a pesquisa, realizada entre 16 e 23 de outubro com 800 eleitores prováveis, aponta Harris à frente de Trump por 48% a 47%. A vantagem está dentro da margem de erro da pesquisa (3,73 pontos percentuais). Os entrevistados preferiram Trump em relação a quem lidaria melhor com a economia (50% a 44%) e também na condução da guerra entre Israel e Hamas (47% a 39%).

Em New Hampshire, a pesquisa com 600 eleitores prováveis mostrou Harris à frente por 50% a 43%, com margem de erro de 4,38 pontos percentuais. O levantamento foi realizado de 16 a 23 de outubro. Diferente de outras pesquisas, a maioria dos entrevistados, 47%, demonstrou leve preferência por Harris na condução da economia. No entanto, mais respondentes ainda deram vantagem a Trump na gestão do conflito no Oriente Médio (44%) e na questão da imigração (44%).

YouGov/The Economist

Kamala aparece com 49,2% das intenções de voto nacionalmente contra 47,7% de Trump. O ex-presidente lidera entre homens, pessoas brancas e idosos, enquanto Kamala recebe apoio mais forte de outros grupos. A pesquisa foi realizada de 16 a 23 de outubro, com margem de erro de 4,2 pontos percentuais.

The New York Times/Siena College

Kamala lidera com 49%, enquanto 48% optariam por Trump. Esta pesquisa nacional possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais.