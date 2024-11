Viúva do motorista de Marielle diz que não perdoa Ronnie Lessa: 'Nunca'

A filha de Marielle, Luyara Santos, também acompanhou ao julgamento e ressaltou a fala da tia. "A Ágatha queria o Anderson aqui, eu queria minha mãe aqui, mas, com certeza, o dia de hoje entra para a história da democracia neste país. A gente tem muitos passos pela frente ainda neste caso, mas este é o primeiro passo por eles. Vamos seguir lutando".

A condenação de Lessa foi de 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa; a de Queiroz, 59 anos e 8 meses, além de dez dias-multa. A decisão foi lida após dois dias de júri pela juíza Lúcia Mothé Glioche, titular do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ.

Estratégias da acusação e da defesa

O Ministério Público tentou dissociar Marielle, durante a sustentação oral, da figura que se limitava a uma potência política de esquerda. A estratégia buscava convencer os jurados — homens, de "pele clara" e de "meia-idade", segundo o MP — a condenarem à pena máxima os então réus confessos.

Logo depois, a assistência de acusação 'racializou' o discurso para os mesmos jurados. Negra, a defensora pública Daniele Silva afirmou que "precisamos racializar sempre o debate. Precisamos sempre mostrar como nossos corpos são indesejados".

Saulo Carvalho, advogado de Lessa, reconheceu a importância pessoal e política de Marielle, além de verbalizar pesar pela morte de Anderson. Depois, afirmou que, se não fosse pela confissão do cliente, o crime nunca seria esclarecido e as autoridades jamais chegariam até os mandantes.