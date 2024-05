Polícia prende trio suspeito de golpe usando contas Pix do estado do RS

Três pessoas foram presas por envolvimento com quadrilha que aplicava golpe usando contas Pix do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme informou o governo gaúcho, a Polícia Civil do Estado, por meio da força-tarefa Cyber, deflagrou a Operação Dilúvio Moral, na cidade de Santo André, no ABC paulista. Um menor também foi apreendido.

"Formado por dois homens, uma mulher e um menor de idade, o grupo criou contas falsas do Estado do Rio Grande do Sul em redes sociais. Por meio dos perfis falsos, os criminosos iniciaram campanhas para recebimento de doações, divulgando chaves Pix de pessoas físicas para o recebimento dos valores", disse o governo gaúcho.

Conforme as investigações, os suspeitos, que têm entre 17 e 45 anos, possuem antecedentes em crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes. Eles foram conduzidos até o distrito policial.