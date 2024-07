Bebê recém-nascida é raptada por falsa médica em hospital em Minas Gerais

Uma bebê recém-nascida foi raptada por uma falsa médica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, na terça-feira, 23. Trajada como profissional de saúde e portando crachá da instituição, a mulher entrou na maternidade por volta da meia-noite e em poucos minutos foi embora levando a menina.

Logo após o ocorrido, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar e forneceu imagens de câmeras de segurança para os agentes. A Polícia Civil foi procurada, mas não confirmou até a publicação deste texto se instaurou.

A superintendência do hospital se reuniu na manhã desta quarta-feira, 24, para tratar do caso. A instituição informa que já iniciou apuração interna e está colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias do rapto.

"A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso", diz nota enviada pelo Hospital de Clínicas.