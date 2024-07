'Maduro is my friend': Bolsonaro ironiza crítica da imprensa

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) ironizou a imprensa sobre o discurso do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que afirmou que as eleições brasileiras não são auditadas.

No X, Bolsonaro escreveu, na tarde desta terça-feira (24): "Maduro is my friend. kkkkkkkkkkkkk".

A publicação refere-se ao texto "É inadmissível tolerar fala bolsonarista de Maduro sobre eleições no Brasil", da colunista do UOL Raquel Landim. No texto opinativo, Landim afirma: "Maduro disse que as urnas brasileiras não são auditáveis, dando margem a questionamentos sobre os resultados das eleições. É exatamente o mesmo argumento usado pelos bolsonaristas".