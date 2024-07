É inadmissível tolerar fala bolsonarista de Maduro sobre eleições no Brasil

Os venezuelanos estão às vésperas de eleições presidenciais delicadas neste fim de semana, processo que o Brasil muito se empenhou para que seja limpo, chegando a fechar um acordo com os Estados Unidos, que os venezuelanos desrespeitaram.

É até compreensível que o Brasil deseje que tudo der certo, o que não significa endossar ditador.

Maduro cruzou uma linha importante diante do trauma vivido pelo Brasil no 8 de janeiro. Não dá para condenar esse tipo de mentira vinda de Bolsonaro e tolerar se quem a diga for Maduro.

Ao endossar uma suposta disposição do ditador venezuelano em respeitar o resultado das eleições e ignorar os indícios dados nos últimos meses, como as seguidas impugnações de candidaturas da oposição, Lula se colocou numa armadilha.

Maduro dá todos os sinais de que não vai aceitar uma eleição que não o consagre como vitorioso. Se ele perder nas urnas e quiser ganhar no tapetão, o Brasil vai apoiar a fraude?