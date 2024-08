Transporte público tem redução de demanda, diz pesquisa; uso de carro, moto e apps cresce

Para a CNT, o avanço do transporte por aplicativo pode ser explicado pela ampla adesão dos mais pobres. De acordo com o estudo, 56,9% dos entrevistados confirmaram que deixaram de usar totalmente o ônibus (29,4%) ou diminuíram o uso (27,5%). Dentre as pessoas que substituíram o ônibus pelos aplicativos de transporte, 56,6% pertencem à classe C e 20,1% às classes D/E.

O cenário, contudo, pode sufocar as operações do transporte público coletivo, afirma a CNT. A preocupação, considera o estudo, é de que os mais pobres sejam afetados, já que as classes C e D/E são as que mais se deslocam por ônibus (79,2%), trem urbano/metropolitano (77,1%) e metrô (62,3%).

"O alto porcentual ressalta a importância de maior atenção ao acesso da população com menor poder aquisitivo", considera relatório da pesquisa.

Por isso, a entidade diz ser imprescindível ações para reverter o cenário atual da mobilidade, passando por melhoria de governanças para maior qualidade do transporte público e por programas de benefícios tarifários para inclusão da população de baixa renda.

"Essas ações são imprescindíveis para reverter o cenário atual da mobilidade urbana nas cidades brasileiras, que apresenta como maiores entraves a redução expressiva da participação dos meios coletivos na matriz de deslocamentos, o crescimento do transporte individual e motorizado e a infraestrutura precária e insuficiente, bem como a concorrência predatória com outros meios", considera o estudo.

Apoio para mudanças