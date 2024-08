Cecafé lança landing page sobre EUDR e os cafés do Brasil

São Paulo, 19 - O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) informou ter lançado uma "landing page" sobre o Regulamento da União Europeia (UE) para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR). "O objetivo é facilitar o entendimento das novas regras e suas implicações no comércio de café do Brasil, por meio, por exemplo, de perguntas e respostas destinadas a produtores, exportadores e importadores", disse o Cecafé em nota. A entidade lembra que a UE é o principal bloco importador dos cafés do Brasil, respondendo por 47,3% das exportações do produto no acumulado de janeiro a julho de 2024. "Com o EUDR tornando-se mais rígido a partir do ano que vem, promovendo a importação e a comercialização de produtos livres de desmatamento, como parte do Pacto Verde Europeu (Green Deal) para combater às mudanças climáticas, o Cecafé busca esclarecer, a todos os atores da cadeia produtiva, os pontos envolvidos nessa nova legislação." Ainda conforme a entidade, o EUDR impõe a obrigatoriedade da informação das geolocalizações das propriedades em que se originou o café e que as empresas europeias realizem a devida diligência ao longo de suas cadeias de abastecimento para garantir que produtos originados de área desmatada, a partir de 31 de dezembro de 2020, não sejam internalizados e comercializados em território europeu. "Embora existam muitos desafios com o novo regulamento europeu, o Brasil vem empenhando esforços, por meio do comércio exportador, para atender a ele e à demanda do bloco europeu, garantindo o abastecimento de nossos importadores nesse importante mercado ao oferecer cafés de diversas qualidades e produzidos de maneira sustentável, com respeito ao meio ambiente e às pessoas", disse na nota o diretor-geral do Cecafé, Marcos Matos. A nova landing page do Cecafé pode ser acessada no seguinte endereço na internet: http://www.cecafe.com.br/eudr