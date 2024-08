Importação chinesa de milho recua 34,9% em julho, aponta Gacc

São Paulo, 19 - As importações chinesas de milho somaram 1,09 milhão toneladas em julho de 2024, avanço de 18,5% ante junho e 34,9% abaixo de julho do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em termos de valores, as importações de milho no período totalizaram US$ 190,88 milhões no mês passado. Nos sete primeiros meses do ano, a China importou 12,13 milhões de toneladas do cereal, recuo de 11,5% na comparação anual.As compras da China de trigo alcançaram 800 mil toneladas em julho, volume 32,8% inferior ao registrado em junho, mas 12,9% acima do volume de julho de 2023. O valor do mês corresponde a US$ 178,092 milhões. Nos primeiros sete meses do ano, as importações somaram 10,08 milhões de toneladas, alta de 15,6% ante igual período do ano passado.Segundo o Gacc, a China importou 9,85 milhões de toneladas de soja no sétimo mês do ano, baixa de 11,34% em relação ao mês anterior e de 2,1% a mais ante o volume de julho de 2023. No total, as importações de soja no período totalizaram US$ 3,45 bilhões no mês passado. No acumulado do ano, até julho, as importações somaram 58,33 milhões de toneladas, baixa de 1,5% em comparação com o volume do ano anterior.Em relação ao derivado da oleaginosa, os chineses importaram 20 mil toneladas de óleo de soja em julho, ante 30 mil toneladas no mês passado, segundo o Gacc. Contudo, o volume é 35,4% menor que o registrado em julho de 2023. Em termos de valores, no mês, as importações somaram US$ 11,284 milhões. Entre janeiro e julho, as importações somaram 170 mil toneladas, baixa de 3,5% ante igual período de 2023.A China importou 200 mil toneladas de algodão em julho, alta de 25% ante o mês anterior e de 80,8% diante de julho de 2023. No acumulado do ano até julho, o volume exportado foi de 2 milhões de toneladas, avanço de 191,7% ante o ano anterior.De óleo de palma, as importações da China atingiram 350 mil toneladas em julho de 2024, volume 12,9% maior do que o importado em junho, e 17,4% abaixo de julho do ano passado. De janeiro a julho, as importações somaram 1,55 milhão de toneladas, recuo de 23,9% ante um ano atrás.De lácteos, 230 mil toneladas foram importadas pela China no sétimo mês do ano, 9,52% acima do volume do mês anterior e 6,4% menor que o registrado em julho do ano anterior. No acumulado de 2024, até então, as importações foram de 1,53 milhão de toneladas, queda de 14,4% na comparação anual.As importações chinesas de açúcar somaram 420 mil toneladas em julho, ante 30 mil toneladas em junho, e 279,7% acima do registrado em julho do ano anterior. No acumulado do ano, o volume importado subiu 42,2%, para 1,72 milhão de toneladas.As compras de fertilizantes em julho foram de 850 mil toneladas, recuo de 10,5% ante junho e de 26% ante o volume de julho do ano passado. Nos sete primeiros meses do ano, as importações somaram 8,02 milhões de toneladas, avanço de 11,8% ante igual período do ano passado.As importações chinesas de carne bovina totalizaram 220 mil toneladas em julho de 2024, alta de 4,76% em comparação com junho e baixa de 27% ante julho do ano anterior. No acumulado do ano, até o sétimo mês, foram reportadas compras de 1,65 milhão de toneladas, aumento de 8,5% em relação a 2023.De carne suína, os chineses importaram 90 mil toneladas no sétimo mês do ano, mesmo volume de junho, mas 27% abaixo do registrado em julho do ano passado. Entre janeiro e julho, as importações tiveram queda de 43,2%, para 600 mil toneladas.