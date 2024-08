Decretos excluem Ceagesp e CeasaMinas do Programa Nacional de Desestatização

Brasília, 20 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou dois decretos para excluir a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) do Programa Nacional de Desestatização (PND). Os atos foram publicados nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU). O primeiro decreto também revoga a qualificação da Ceagesp no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República. Já o segundo decreto determina que os imóveis não operacionais da CeasaMinas ficam qualificados no PPI.