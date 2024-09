Boulos e Datena fazem dobradinha em debate e criticam agressores de mulheres

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) começaram o debate no SBT, nesta sexta-feira, 20, criticando de forma conjunta a insegurança na capital, principalmente para as mulheres.

Boulos começou dizendo que um dos problemas em São Paulo é a violência contra a mulher e que a Patrulha Maria da Penha está "desmobilizada". Datena, então, falou de suas propostas. "Primeiro, aumentar essas patrulhas que são fundamentais para a defesa da mulher. Eu, todos os dias no meu programa, venho criticando agressores, bandidos e canalhas que agridem e matam mulheres. Todos os dias. Essas patrulhas serão aumentadas e bem equipadas".

O candidato tucano afirmou que negociará mais delegacias da mulher junto com o governo estadual. "A minha proposta para o governo do Estado, se houver verba, de uma forma compartilhada, é colocar uma Delegacia da Mulher em cada uma das 32 subprefeituras em São Paulo para que haja resposta imediata a uma agressão".

Boulos retrucou, falando que "São Paulo nunca esteve tão insegura". "Esse é o sentimento de todo mundo que está na rua e fica com medo de pegar até o celular, de andar em uma rua mal iluminada na cidade, principalmente para as mulheres, que são as principais vítimas".