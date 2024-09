Brasil quer iniciar exportação do sorgo para China, diz Abramilho

São Paulo, 25 - O Brasil pretende exportar sorgo para a China. No mês que vem, uma missão do Ministério da Agricultura deve ir ao país asiático para tratar deste e de outros assuntos, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho), que está em fase final de desenvolvimento de um protocolo de exportação do cereal. Conforme a Abramilho, a expectativa é que o documento seja concluído até novembro, coincidindo com a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil. Uma etapa sanitária ainda será realizada, com visitas de delegação chineses ao campo para avaliação das condições das plantas.O presidente da Abramilho, Paulo Bertolini disse em comunicado que a expansão do sorgo ainda é tímida no Brasil e, por isso, a abertura de novos mercados internacionais é uma prioridade da entidade. "A Abramilho trabalha para aumentar a demanda do sorgo, pois assim a tendência é que o preço aumente e a cultura seja, também, atrativa ao produtor", afirmou na nota.O Brasil tem avançado no uso industrial do sorgo, especialmente com o aumento do número de usinas de etanol que utilizam essa cultura. Assim como o milho, o sorgo também pode ser usado para a produção de DDG (grãos secos de destilaria), um subproduto utilizado na alimentação animal.Bertolini explicou que o sorgo é mais resistente e menos exigente em termos de manejo, o que pode representar uma alternativa viável para os agricultores. "Com a abertura de novos mercados o sorgo pode se tornar uma opção mais atrativa para o plantio."Para o diretor técnico da associação, Daniel Rosa, embora o Brasil tenha capacidade de competir com os maiores produtores globais, como os Estados Unidos, que produzem cerca de 10 milhões de toneladas de sorgo por ano, a produção brasileira ainda é de cerca de 5 milhões de toneladas. "Os Estados de Minas Gerais e Goiás são os maiores produtores de sorgo no Brasil, mas há muito espaço para crescimento, principalmente em Mato Grosso", relatou.