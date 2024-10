Eleição em São José dos Campos expõe duelo de forças entre Kassab e Bolsonaro

Disputado como cabo eleitoral em todo o País, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu São José dos Campos como uma de suas últimas paradas no Estado de São Paulo antes de seguir para o Rio de Janeiro, berço do clã Bolsonaro e que será destino de suas agendas finais no primeiro turno.

A escolha não foi por acaso: com mais de meio milhão de eleitores, São José ostenta o título de quinto maior colégio eleitoral do Estado, tendo se consolidado nas últimas eleições como um bastião conservador. Neste ano, a cidade virou o principal campo de batalha entre Bolsonaro e Gilberto Kassab, presidente do PSD que integra, ao lado do PT e de Lula, o topo da lista de desafetos do bolsonarismo.

A visita de Bolsonaro a São José dos Campos ocorre num momento em que as pesquisas mostram uma disputa apertada entre os candidatos apoiados por ele e Kassab. Segundo o levantamento do Ipec divulgado nesta segunda-feira, 30, o atual prefeito e candidato de Kassab, Anderson Farias (PSD), tem 31% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito Eduardo Cury (PL), apoiado por Bolsonaro, aparece com 29%, configurando um empate técnico. A pesquisa Quaest divulgada no mesmo dia reforça esse cenário embolado: nela, Cury lidera numericamente com 31%, enquanto Anderson tem 26%. Já o candidato do União Brasil, Dr. Elton, aparece com 18% no Ipec e 13% na Quaest.