Por que cinzas do Pantanal viajam até a França e são exibidas no Parlamento Europeu

A eurodeputada Anja Hazekamp exibiu cinzas retiradas do Pantanal brasileiro durante uma sessão plenária realizada no Parlamento Europeu nesta quinta-feira, 10, em Estrasburgo, na França. As cinzas são da Terra Indígena Kadiwéu, localizada em Porto Murtinho (MS).

Na sessão, que tratava das "consequências dos incêndios florestais devastadores na Amazônia e a importância do bioma para as mudanças climáticas", a representante dos Países Baixos fez um pronunciamento de cerca de dois minutos.

Em sua fala, chamou atenção para os incêndios florestais e o desmatamento nos biomas da América do Sul - citando a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal - que são impulsionados pelas relações comerciais da Europa com a América do Sul, segundo afirmou a parlamentar.

"Na Europa, somos cúmplices da destruição em massa dessas florestas, savanas e pântanos frágeis e vitais. A principal causa desses incêndios é o desmatamento implacável para que os agricultores possam dar lugar ao gado, que se torna carne e acaba no nosso prato", disse.

Integrante do Parlamento Europeu desde 2014, Hazekamp é bióloga, defensora dos animais e representa o Partido Holandês pelos Animais.

Ela também criticou o adiamento da regulamentação da lei europeia antidesmatamento (EUDR), "claramente destinado a permitir o fechamento do controverso acordo com o Mercosul" e que significará "a importação de ainda mais carne e ração e vai levar a um desmatamento ainda maior", segundo ela.

No início de outubro, a Comissão Europeia pediu ao Parlamento e ao Conselho Europeu o adiamento de um ano da entrada em vigor da lei que proíbe a entrada no bloco de commodities de áreas desmatadas. A nova lei passaria a valer em 30 de dezembro deste ano, mas com o adiamento fica para dezembro de 2025.

Com o recipiente contendo cinzas do Pantanal em mãos, a eurodeputada ambientalista fez um apelo ao presidente da comissão para parar de importar produtos relacionados ao desmatamento e pôr fim às negociações do acordo entre UE e Mercosul, cobrando medidas pela proteção da Amazônia, Pantanal e Cerrado.

Mais de 60% de terra indígena foi queimada

Em 2024, 2,3 milhões de hectares do Pantanal já foram consumido pelas chamas segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ). O número equivale a quase 16% do bioma.

Mais de 350.000 hectares de terras indígenas situadas no Pantanal já queimaram neste ano. A Terra Indígena Kadiwéu, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, é a maior fora da Amazônia e teve cerca de 63% de sua área devastada pelo fogo, segundo os números do Lasa/UFRJ.

As cinzas que chegaram a Estrasburgo foram coletadas por um brigadista indígena na Aldeia Tomázia em 13 de setembro e entregues a líderes europeus pela organização Environmental Justice Foundation (EJF).

A entrega foi feita por Luciana Leite, defensora da biodiversidade e do clima na EJF, que esteve em Bruxelas no mês passado com o objetivo de chamar a atenção internacional para a situação do ecossistema no Brasil:

"O Pantanal é a maior área úmida tropical do mundo, e sua contribuição para a regulação climática beneficia a humanidade como um todo. Comprometer-se com a sua preservação fortalece o compromisso urgente que devemos ter com o enfrentamento às mudanças no clima no mundo, mas também com a sobrevivência das comunidades e povos tradicionais e indígenas que vivem nesse ecossistema único", disse.