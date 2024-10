Inquérito conclui que ex-presidente da Apae em Bauru matou funcionária

Dilomar Batista, funcionário da entidade que teria ajudado a descartar o corpo de Cláudia, foi indiciado por ocultação de cadáver e fraude processual. O delegado chegou a pedir a prisão dele durante a investigação, mas a Justiça negou.

A Polícia Civil ainda tenta confirmar se os ossos encontrados no local onde o corpo da vítima foi encontrado é de Cláudia Regina. O delegado explicou que a perícia está com "grande dificuldade" devido à condição dos fragmentos encontrados.

O UOL tenta contato com as defesas dos indiciados. O espaço segue aberto para manifestação.

Sangue em carro

O sangue encontrado no carro onde a funcionária da Apae foi vista pela última vez é dela. A conclusão do laudo foi confirmada ao UOL no mês passado pelo delegado Cledson do Nascimento.

O resultado do laudo, emitido na sexta-feira (13), reforça o assassinato, segundo o delegado. "É uma prova técnica da materialidade do crime de homicídio, não um mero desaparecimento", disse.