'Todo mundo teve tempo de repensar sua vida': Lula narra pane em avião

O presidente Lula narrou hoje (11) o episódio de pane no avião presidencial na volta do México, no dia 1º de outubro, e disse que o governo deve comprar novas aeronaves.

O que aconteceu

"Todo mundo teve tempo de repensar a sua vida", declarou o presidente, em entrevista à CBN de Fortaleza. "Foram 4h30 em que repensei muito sobre o que eu tinha que ter feito na vida, o que tinha que fazer. Você pensa, como ser humano, o que cometeu de erro, de acerto, se você passou pela Terra como um cara bom, ou ruim, o que fez de errado... Alguns com mais medo, outros mais tranquilos", acrescentou.

"O pessoal ficou preocupado", comentou Lula. O avião presidencial teve pane logo após decolar da Cidade do México, o que fez com que um dos motores ficasse desativado. A aeronave teve que sobrevoar o México por quatro horas e meia com apenas um motor, para esvaziar o tanque de combustível antes de pousar novamente na Cidade do México.