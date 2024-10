Plantio de soja 24/25 atinge 9,1% da área, afirma Conab

São Paulo, 16 - O plantio da safra 2024/25 de soja no Brasil atingiu 9,1% da área estimada até domingo (13), informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em acompanhamento semanal. O avanço é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 19% da área já havia sido semeada. Em Mato Grosso, maior produtor nacional da oleaginosa, o plantio alcançou 7,8% da área, ante 35,2% no ano anterior. No Paraná, segundo maior produtor, a semeadura atingiu 33%, superando os 31% da safra passada.Já o plantio de milho primeira safra 2024/25 alcançou 28,8% da área prevista, ligeiramente abaixo dos 30,4% registrados na mesma época do ano passado. No Paraná, líder na semeadura, o plantio já cobre 85% da área estimada, igual ao porcentual do ano anterior. Santa Catarina apresenta 69,8% da área plantada, em comparação com 76% em 2023.A colheita de trigo da safra 2024 avançou para 41,8% da área cultivada, abaixo dos 51,8% colhidos no mesmo período de 2023. No Paraná, principal produtor, 73% das lavouras foram colhidas, mesmo porcentual do ano anterior. No Rio Grande do Sul, apenas 1% foi colhido, ante 23% na safra passada.