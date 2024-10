Lula lança programa para agroecologia

Brasília, 16 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (16) que muitas pessoas não gostariam que o governo lançasse o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, agora anunciado, e reclamou que jornais e o mercado tratam política social sempre como gasto. Ele deu as declarações em discurso que ainda estava em andamento pouco antes das 11h no lançamento do programa."Está cheio de gente que não gostaria que a gente estivesse fazendo isso, e essa gente vai estar notando para ver se estamos fazendo direito", declarou o presidente da República. "É um problema que repercute nas manchetes de jornais, nos editoriais de jornais, no chamado mercado. Toda vez que a gente está cuidando de fazer política social é tratado como gasto. Isso não é à toa. Essa foi uma doutrina de palavras criadas para induzir a gente a determinados erro", disse o petista.Lula também deu como exemplo as vezes em que seu governo destina dinheiro para educação, e citou o exemplo dos professores: "Salário merreca para pessoa que toma conta de 40 crianças na sala de aula, ou de 50." Lula também disse que será necessário um programa para incentivar estudantes a se tornarem professores.O presidente também criticou a descontinuidade de programas lançados na gestão do PT nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. "Historicamente a gente semeia, a gente aduba, a gente joga água, e quando a gente sai vem alguém e destrói tudo com a maior desfaçatez. E mais incrível é que não há reação do movimento contra a destruição", disse Lula.