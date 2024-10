Após adiamento, Governo finaliza nesta 4ª avaliação sobre horário de verão

Horário de verão divide brasileiros

Segundo a pesquisa Datafolha, 47% se dizem favoráveis ao retorno do horário de verão. Outros 47% são contrários à mudança no relógio, enquanto 6% se mostraram indiferentes. O levantamento foi feito entre os dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A volta do horário de verão enfrenta barreiras contrárias de alguns setores. O setor aéreo alega ter passagens vendidas e que a mudança de horários deveria ser alinhada com antecedência. O governo precisa conceder 20 dias para a adaptação do setor à mudança.

O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil, em 1931, na gestão do presidente Getúlio Vargas por meio de decreto em todo o território nacional. No entanto, não foi constante, e acabou sendo revogado e adotado novamente em anos seguintes.

Durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019, o horário de verão foi extinto. A medida, que adianta relógios em uma hora, era adotada anualmente em regiões do Brasil para diminuir o consumo de luz.

Por que a mudança é discutida? O Brasil enfrenta a pior seca de sua história desde que se há registro pelo Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).