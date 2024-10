Justiça arquiva ação de filha de médico contra Marçal por prontuário falso

Carla afirmou no processo que o pai era médico hematologista, e que nunca trabalhou como psiquiatra.

"Falsificar um laudo médico para buscar seus intentos políticos é uma afronta à República, à legalidade e à moralidade adminstrativa", declarou na ação o advogado Felipe Teixeira Nogueira, que representa a filha do médico.

A Justiça estadual extinguiu a ação sem fazer uma análise sobre o mérito. A juíza Luiza Verotti afirmou na sentença que o pedido de inelegibilidade deve ser feito em um processo na Justiça eleitoral, e não no Tribunal de Justiça.

"A ação popular não é instrumento adequado para a declaração de inelegibilidade de candidato", afirmou a juíza.

Carla disse que não vai recorrer da sentença e que pretende abrir uma nova ação na Justiça Eleitoral.

Após a divulgação de evidências sobre a falsidade do laudo, Pablo Marçal disse no dia 5 de outubro em entrevista não ter "nenhuma ligação" com o documento.