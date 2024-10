Adolescente mata três colegas de classe e se mata em escola na Bahia

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Um estudante de 14 anos matou a tiros três colegas de turma e em seguida se matou, dentro de uma escola em Serra dos Correias, povoado pertencente ao município de Heliópolis, na Bahia, na tarde desta sexta-feira, 18. As vítimas são duas meninas e um rapaz, todos de 15 anos, segundo a Polícia Militar da Bahia. O crime ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Pedro 1.º.

"Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes", escreveu nas redes sociais o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que informou ter determinado à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do crime. "Já estamos prestando o apoio necessário ao município e ao prefeito Mendonça através da estrutura do governo do Estado", completou.

Ainda segundo a Polícia Militar, as vítimas seriam Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Souza Gama e Jonathan Gama dos Santos. O rapaz teria usado um revólver calibre 38. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas quando os socorristas chegaram à escola os quatro jovens já estavam mortos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por escrito em cvv.org.br/e-mail , pelo chat no site cvv.org.br/chat ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades no site buscasaude.prefeitura.sp.gov.br .

Mapa da Saúde Mental

O site mapasaudemental.com.br traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

NOTA DA REDAÇÃO: Suicídios são um problema de saúde pública. Antes, o Estadão, assim como boa parte da mídia profissional, evitava publicar reportagens sobre o tema pelo receio de que isso servisse de incentivo. Mas, diante da alta de mortes e tentativas de suicídio nos últimos anos, inclusive de crianças e adolescentes, o Estadão passa a discutir mais o assunto. Segundo especialistas, é preciso colocar a pauta em debate, mas de modo cuidadoso, para auxiliar na prevenção. O trabalho jornalístico sobre suicídios pode oferecer esperança a pessoas em risco, assim como para suas famílias, além de reduzir estigmas e inspirar diálogos abertos e positivos. O Estadão segue as recomendações de manuais e especialistas ao relatar os casos e as explicações para o fenômeno.