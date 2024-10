Nunes vira humorista e Boulos anuncia a estreia como mágico

Boulos não tirou coelhos novos da cartola. Porém, na última frase das considerações finais, adiou o grand finale para segunda-feira: "Às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um pronunciamento que você nunca viu numa campanha eleitoral e que vai mudar a eleição". Com 56% de rejeição no Datafolha, terá que tirar cartolas de dentro do coelho.

O risco que os candidatos correm quando se tratam como dois gambás é o eleitor concluir que, nesse tipo de debate, mesmo quem sai ganhando fica fedendo. Num instante em que 86% dos eleitores informam ao Datafolha que já estão decididos, é improvável o confronto da Record resulte em virada de votos. Tende a consolidar posições.

Nesse contexto, o debate foi menos ruim para Nunes, que aparece nas pesquisas muito à frente do rival. A virada passa a depender agora da força do abracadabra prometido por Boulos para esta segunda-feira.