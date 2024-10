Eleições 2024: Bolsonaro, Nunes e Tarcísio chegam juntos a evento de campanha em SP

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chegou acompanhado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em ato de campanha em uma churrascaria da Capital, nesta terça-feira, 22. Os três chegaram por volta das 12h40.

O evento também conta com a presença do ex-presidente Michel Temer, do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e do candidato a vice, Mello Araújo (PL), além de outras lideranças partidárias.

Ao contrário do que ocorreu no primeiro turno da disputa, quando ficou distante e deu um apoio considerado 'tímido' para a campanha do emedebista, Bolsonaro entra mais efetivamente nessa reta final de segundo turno para apoiar Nunes. De acordo com as pesquisas de intenção de voto, o prefeito é o favorito para vencer o pleito que ocorre neste domingo.

A agenda com o ex-presidente Jair Bolsonaro, marcada para esta terça-feira, 22, foi articulada pelo advogado Fabio Wajngarten, um dos principais interlocutores entre Bolsonaro e a campanha de Ricardo Nunes.

Além do almoço de hoje, Bolsonaro participa também ao lado do prefeito e candidato à reeleição de um evento com o público evangélico, considerado estratégico na eleição da Capital paulistana. Hoje, às 19h30, Nunes, Bolsonaro e Tarcísio participam de um culto com o pastor Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra.