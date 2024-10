Lula deixa Hospital Sírio-Libanês após realizar exames

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou por volta das 12h40 desta terça-feira, 22, o Hospital Sírio-Libanês em Brasília após realizar exames por conta de um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça no último sábado, 19. A expectativa era que o chefe do Executivo federal fizesse ressonância.

Lula chegou ao local por volta das 12h e ficou por cerca de 40 minutos. A ida ao hospital não constou na agenda da presidência da República.

O chefe do Executivo federal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na noite de sábado. Ele tinha uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, para participar da 16ª Cúpula do Brics, com ida prevista para esta terça e retorno na quinta-feira, 24. Por orientação médica, Lula cancelou a viagem e vai participar do encontro apenas por videoconferência.

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, no final da tarde, após retornar de São Paulo, onde participou de uma live com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Lula foi levado à unidade do Sírio na capital federal onde seu ferimento na cabeça foi tratado. Ele levou três pontos no local. Após o atendimento médico, o presidente foi liberado para retornar ao Alvorada.

O petista despacha da presidência oficial da presidência desde segunda-feira, 21, quando teve agendas de trabalho. Nesta terça-feira, 22, Lula segue trabalhando do Alvorada.