SovEcon estima produção russa de trigo menor em 2025, de 80,1 milhões de t

São Paulo, 22 - A produção de trigo na Rússia em 2025 deve ser ligeiramente menor em comparação com 2024, segundo estimativa divulgada nesta terça-feira, 22, pela SovEcon. A consultoria prevê safra de 80,1 milhões de toneladas no próximo ano, ante 81,5 milhões de toneladas projetados para o ano atual. O volume é, ainda, inferior à média das cinco temporadas anteriores, de 88,1 milhões de toneladas, de acordo com a SovEcon. Em relação à área plantada, a consultoria estima uma leve redução de 28,5 milhões de hectares para 28,4 milhões de hectares, na comparação anual. A produtividade média também deve recuar, passando de 2,86 toneladas por hectares para 2,82 toneladas por hectares. "Os agricultores devem reduzir a área plantada com trigo de inverno devido às condições de seca persistente e ao ritmo lento de plantio", afirma a SovEcon, em nota, indicando que a produtividade também é esperada para cair por causa das condições climáticas adversas.Para a SovEcon, o rendimento do trigo de inverno em 2025 deve alcançar 3,43 toneladas por hectares, o menor nível desde 2019 (3,41 toneladas por hectares), em razão da "severa falta de precipitação". "Embora algumas regiões possam se beneficiar das chuvas recentes, o trigo de inverno deve entrar na estação fria em condições precárias. Em muitas partes do país, as reservas de umidade do solo superficial estão em seus níveis mais baixos em décadas", explica.Ainda em nota, a SovEcon prevê que a área de trigo de inverno pré-colheita deve encolher em 700 mil hectares, totalizando 15,4 milhões de hectares, com as maiores reduções esperadas nas regiões Central e do Vale do Volga. Além disso, a consultoria afirma que a má condição do trigo de inverno levanta preocupações sobre um risco maior de perda por morte das plantas no inverno. Somado a isso, "a deterioração das condições financeiras dos agricultores pode ter efeitos na nova safra, já que muitos deles provavelmente precisarão reduzir custos substancialmente", diz.Já o rendimento do trigo de primavera é projetado em 2,1 toneladas por hectares, com um aumento na área plantada de 600 mil hectares, elevando o total para 13 milhões de hectares, segundo a consultoria. "Esse crescimento compensará parcialmente a queda na área do trigo de inverno, mas a área total de trigo ainda deve ser menor que a de 2024", explica.