'Poxa, tô perdendo tempo': juíza fala em 'bafafá' e discute aos berros com advogada

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, da 6.ª Vara da Fazenda Pública do Maranhão, será alvo de uma reclamação no Conselho Nacional de Justiça após discutir com uma advogada. Durante uma audiência realizada na última quinta (17), Ana Maria disse que "estava perdendo seu tempo". A advogada Ruth Rodrigues, com escritório em Brasília, vai acionar o órgão correcional do Judiciário após ouvir a magistrada, na audiência, afirmar que poderia "estar fazendo tanta coisa".

O impasse ocorreu durante uma audiência sobre um caso de violência obstétrica. Nas redes sociais, Ruth afirmou que "nunca foi tão destratada em 18 anos de advocacia". "Eu defendo o direito da minha cliente e não tenho juiz de estimação. Não aceito nem aceitarei certas situações."