Facção que domina presídios do RJ 'protege' estupradores; veja estatuto

Estatuto do Povo de Israel também orienta conduta para lidar com dívidas, com os policiais penais e fala até sobre o manuseio do lixo Imagem: Ministério Público do Rio de Janeiro

Documento também indica a conduta apropriada na hora das refeições e das visitas aos internos Imagem: Ministério Público do Rio de Janeiro

Como age a facção

Venda de drogas, bebidas e celulares usando o próprio presídio como balcão de negócios. Em setembro de 2023, policiais penais encontraram mais de 20 kg de drogas, 71 celulares e outros equipamentos, em carga de R$ 1,5 mi. O material estava em quentinhas em uma van no presídio Nelson Hungria, no Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. No mesmo mês, policiais penais foram presos com 200 tabletes de maconha no presídio Romeiro Neto.

Policiais penais apreenderam drogas ligadas ao Povo de Israel em presídio do Rio Imagem: Polícia Civil/RJ

Movimentação milionária com golpe do falso sequestro ou "disque-extorsão". Com celulares fornecidos por membros do grupo chamados de "empresários", os "ladrões" ficam encarregados das ligações. O dinheiro obtido no golpe é encaminhado a contas de "laranjas" fora do sistema prisional, indica a Polícia Civil. A investigação rastreou uma movimentação de mais de R$ 67 milhões em dois anos.