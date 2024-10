Fuad Noman (PSD) vence em BH e repete tradição de reeleição na capital mineira

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi reeleito neste domingo, 27, com 53,73% dos votos, contra 46,27% do seu adversário, o deputado estadual Bruno Engler (PL), quando 98,57% das urnas haviam sido apuradas.

O resultado representa uma derrota do bolsonarismo, que tinha em Engler um expoente "raiz" da direita liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado estadual foi derrotado pela segunda vez seguida pelo mesmo grupo político. Em 2020, foi Alexandre Kalil (à época no PSD e hoje no Republicanos) quem venceu Engler. Desta vez, Noman, que foi vice de Kalil, foi o ganhador.

Com isso, o PSD terá duas das três maiores prefeituras do País. Além de Belo Horizonte, o partido também comandará a Prefeitura do Rio de Janeiro com Eduardo Paes por mais quatro anos.

Fuad Noman conseguiu ultrapassar, durante a campanha, o fato de ser desconhecido pela maior parte da população até poucos meses atrás. A propaganda eleitoral teve papel fundamental para apresentar as obras da prefeitura e os feitos de sua gestão.

Também teve de superar a falta de apoio de Kalil. O ex-prefeito, de quem Fuad foi vice e se disse amigo, deixou o PSD por divergências internas, se filiou ao Republicanos e apoiou o também deputado estadual Mauro Tramonte, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Sem o apoio de Kalil, dedicou sua campanha à apresentação de seus atos à frente da prefeitura e à construção da imagem de um candidato de centro.

Por fim, Fuad Noman também teve de fazer campanha enquanto trata um câncer no sistema linfático. Em 15 de outubro, anunciou ter concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia.

Noman conseguiu manter a tradição em Belo Horizonte desde que a reeleição foi instituída: todos os prefeitos que tentaram um novo mandato foram reeleitos. Favorito na disputa, conseguiu manter a liderança nas pesquisas de intenção de voto do segundo turno. No levantamento do Datafolha divulgada na quinta-feira, 24, o prefeito tinha 46% dos votos contra 39% do bolsonarista.

Filiado ao PSD desde 2020, Fuad Noman tem 77 anos. Ocupou diversos cargos públicos em sua carreira política. De 1996 a 1997, foi secretário executivo da Casa Civil de Clóvis Carvalho. Depois, foi secretário de Estado em Minas Gerais de 2003 a 2010 nas gestões de Aécio Neves e Antônio Anastasia. À época, era filiado ao PSDB. De 2017 a 2020, foi secretário de Fazenda de Alexandre Kalil na Prefeitura de Belo Horizonte, cargo que o levou a ser convidado para ser vice de Kalil em 2020. Assumiu a prefeitura em março de 2022, quando o então prefeito deixou o posto para ser candidato ao governo de Minas Gerais.