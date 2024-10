'Não tenho intenção de disputar nada em 2026', diz Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quarta-feira, 30, que não tem intenção de disputar a Presidência da República em 2026. O ex-governador do Ceará foi o cabo eleitoral petista mais bem-sucedido nas eleições municipais, em que o partido elegeu Evandro Leitão para a prefeitura de Fortaleza.

"Tenho um mandato de Senador, são oito anos ainda. Então, não tenho intenção de disputar nada em 2026. Minha motivação é agora contribuir com o Ministério da Educação e com o presidente Lula", disse o ministro, que ainda descreveu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o "maior presidente da história desse país, que está reconstruindo a educação pública".

O ministro participou ativamente da campanha de Leitão na capital cearense. O petista teve 50,38% dos votos e bateu por pouco o deputado federal André Fernandes (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou com 49,62%.

Na terça-feira, 29, Lula recebeu o prefeito eleito em Brasília. Santana, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o senador Cid Gomes (PSB-CE) participaram da reunião. Segundo o ministro, o encontro foi promovido pelo presidente, que quis parabenizar Leitão pessoalmente.

O ministro avaliou a corrida eleitoral como "dura" e disse que Lula se colocou à disposição de Leitão para ajudar no governo. Para Santana, o PT terá "responsabilidade muito grande", pois pela primeira vez na história do Estado um mesmo partido ocupa a chefia do Executivo nas esferas federal, estadual e municipal na capital cearense.