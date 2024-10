TJRN suspende lei que obriga empresas incentivadas a empregarem 5% de trans

O pleno do TJRN (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte) decidiu por unanimidade suspender, em votação nesta quarta-feira (30),a Lei e o decreto estaduais que obrigam empresas beneficiadas com incentivos fiscais e creditícios no estado a reservarem ao menos 5% dos empregos para travestis e transexuais.

A decisão vale até o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade impetradas por entidades trabalhistas do estado e tramitam no TJRN questionando as normas.

Acompanhando o voto do relator Claudio Santos, os desembargadores entenderam que a lei e o decreto "ferem os princípios da legalidade, livre iniciativa e anterioridade tributária, além da não observância à competência privativa da União para legislar acerca de direito do trabalho", entre outros pontos.