Câmara: Motta diz que não tem dificuldade em construir convergência com Elmar e Brito

Candidato à presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou não ter dificuldades em construir uma "convergência" com os seus adversários na disputa pela sucessão no comando da Casa, os líderes Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 31, ao receber o apoio do PCdoB para a eleição da Câmara, prevista para fevereiro.

"Vamos buscar, à exaustão do diálogo, o entendimento para que possamos construir a candidatura mais ampla possível", declarou.

Motta continuou: "tanto o deputado Elmar Nascimento como o deputado Antonio Brito são amigos. Nós temos uma relação no colégio de líderes, sempre nos respeitamos, nos entendemos nas matérias que são apreciadas. Não tenho dificuldade nenhuma em construir com eles essa convergência".

Motta disse que vai "respeitar os anseios e as pretensões de cada um", mas disse que o diálogo está aberto para "buscar entendimento". Além disso, o deputado disse que manterá o "contato pessoal" com o eleitorado da Câmara para buscar votos.

"Nada substituirá o nosso contato pessoal com os deputados. Eleição só se ganha depois que se contam os votos", afirmou. "Por mais consolidada que transpareça estar a eleição, nós não vamos relaxar, nem vamos ter salto alto nessa condução."