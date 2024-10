Dweck: Devemos chegar a 150 milhões de carteiras de identidade nacional emitidas até 2026

A ministra da Gestão, Esther Dweck, disse que o governo quer antecipar a meta de emissão da Carteira de Identidade Nacional, que unifica os RGs com um número único, do CPF, e chegar a 150 milhões de carteiras emitidas até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026. Atualmente, esse número está em quase 15 milhões, segundo ela. A meta anterior era que a nova carteira de identidade chegasse a todos os brasileiros apenas em 2031.

"Hoje temos todos os Estados emitindo as carteiras. Em 21 Estados, há só emissão da nova carteira, e em seis ainda há situação híbrida", disse na reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e governadores, realizada na tarde de hoje para apresentar a PEC da Segurança Pública.