Como é calculada a nota do Enem? Entenda como funciona o exame

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ocorre neste domingo, 3, e no dia 10. Nesta edição, 3,4 milhões de estudantes se inscreveram para realizar a prova, que decidirá seus futuros no meio universitário por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

No primeiro dia, os candidatos testarão seus conhecimentos nas provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) - além da redação. No segundo, os participantes farão as avaliações de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões). O formato de correção será o mesmo nas provas física e digital.

O Estadão segue com a série de reportagens que responde algumas das dúvidas mais frequentes sobre o exame. O edital completo pode ser acessado aqui.