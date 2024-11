Google é multado pela Rússia em US$ 20 decilhões; valor é 180 mil vezes maior que PIB mundial

Em uma decisão que surpreendeu o mundo, a Rússia multou o Google nesta semana em US$ 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 um valor que supera em 180 mil vezes o Produto Interno Bruto (PIB) mundial. A multa, que equivale a um 2 seguido de 34 zeros, foi imposta por um tribunal russo em resposta à decisão do YouTube, plataforma de vídeos do Google, de bloquear canais de mídia estatal russa. Procurada pela reportagem, a companhia americana ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A penalidade foi motivada por uma ação judicial movida por 17 canais de televisão russos que tiveram seus canais no YouTube bloqueados. O YouTube alegou que os canais estavam publicando conteúdo sobre a invasão da Ucrânia que violava as políticas da plataforma contra a desinformação e a negação de eventos violentos. A Rússia considerou a ação do YouTube uma forma de censura e retaliação contra a mídia estatal russa, e o tribunal ordenou que o Google restabelecesse o acesso aos canais ou enfrentasse multas adicionais.

A multa astronômica é resultado de anos de acúmulo de multas e juros. Em 2020, o Google começou a acumular multas diárias de 100.000 rublos (cerca de US$ 1.028) após canais estatais russos, como Tsargrad e RIA FAN, entrarem com ações judiciais contra a empresa por bloquear seus canais no YouTube. Essas multas dobraram a cada semana, e o valor continuou a crescer exponencialmente devido à falta de um limite máximo e à ausência de pagamento por parte do Google.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o valor era simbólico e que a intenção era chamar a atenção do Google para a necessidade de restabelecer o acesso aos canais de mídia estatal russa. Especialistas em direito internacional e liberdade de expressão criticaram a decisão do tribunal russo, considerando-a uma forma de censura e uma violação dos princípios da liberdade de expressão e do acesso à informação.

Google x Rússia

Embora o valor da multa seja simbólico, ele representa uma escalada nas tensões entre a Rússia e as empresas de tecnologia ocidentais. O Kremlin tem intensificado o controle sobre a internet e as mídias sociais, e as multas e restrições impostas às empresas como o Google refletem esse cenário político e regulatório.

É pouco provável que o Google pague a multa imposta pela Rússia. A empresa já encerrou as operações de sua subsidiária na Rússia e declarou que as questões legais em andamento no país não terão impacto em seus negócios. No entanto, a penalidade e as restrições impostas pelo governo russo podem afetar a operação do Google e de outras empresas de tecnologia no país, criando um ambiente de incerteza e dificultando o acesso a serviços e informações.