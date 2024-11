Enem 2024: veja 6 temas possíveis para a redação deste ano

Mudanças climáticas, saúde mental na adolescência e inteligência artificial são algumas das apostas de temas feitas por educadores para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O primeiro dia de prova ocorre neste domingo, 3. Um bom resultado na redação costuma ser determinante para a nota final do candidato, uma vez que ela pode receber um peso maior no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a entrada em alguns cursos, a depender dos critérios de cada universidade.

A redação é a única prova em que o candidato pode tirar nota máxima, de mil pontos. Isso ocorre porque o texto dissertativo-argumentativo escrito pelos candidatos não é corrigido pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) mas, sim, por professores de português.

O tema da redação sempre têm relação com debates atuais e discussões que afetam os brasileiros. Por isso, é importante que os inscritos estejam atentos ao que acontece no País para ter repertório na hora de fazer a prova.

"É preciso estar atento às principais notícias do Brasil e do Mundo para tentar pescar alguma ideia do que possa ser um tema para a redação de 2024", diz a professora e coordenadora de Língua Portuguesa da Escola Bilíngue Pueri Domus, Danielle Capriolli.

A professora elencou alguns assuntos que possivelmente podem cair como tema da redação do Enem neste ano:

1. Migração climática: impacto na mobilidade humana

O aumento de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo forçando populações a migrarem para áreas mais seguras. No Brasil, desastres naturais - como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas na Amazônia, Pantanal e até mesmo em São Paulo - evidenciam a necessidade de discutir a vulnerabilidade social e as políticas de acolhimento e adaptação climática.

2. Saúde mental na adolescência e impacto das redes sociais

O uso crescente do celular e das redes sociais tem causado efeitos psicológicos sobre adolescentes, como ansiedade e depressão. As escolas no Brasil todo têm repensado o uso dos celulares em função da saúde mental dos alunos. A discussão sobre o equilíbrio entre conectividade e saúde mental é vital para o bem-estar dos jovens.

3. Inteligência artificial: impactos no mercado de trabalho

O avanço da IA está transformando o mercado de trabalho, substituindo algumas funções e criando profissões. O debate sobre os impactos dessa tecnologia no emprego, a necessidade de requalificação profissional e a inclusão tecnológica se mostram urgentes.

4. Cultura do cancelamento e liberdade de expressão

O fenômeno da "cultura do cancelamento" traz questões sobre os limites da liberdade de expressão e o impacto de linchamentos virtuais. A reflexão sobre o equilíbrio entre justiça social e a preservação de direitos individuais é fundamental em tempos de redes sociais.

5. Papel da educação no combate à desinformação

A proliferação de fake news, especialmente em contextos eleitorais e sanitários, levanta a discussão sobre como a educação pode formar cidadãos críticos, capazes de identificar e combater a desinformação, promovendo uma sociedade capaz de reconhecer seus direitos e informações falsas.

6. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho

A luta por equidade entre homens e mulheres no mercado, com foco na disparidade salarial e dificuldade de acesso a cargos de liderança, não é de agora, mas segue atual, com a discussão em torno da criação de políticas públicas que englobem necessidades específicas das mulheres.

No ano passado, 60 candidatos tiraram a nota máxima na prova de redação do Enem, frente aos 2,7 milhões que fizeram a prova.