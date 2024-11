PMs chamam vendedor africano de 'negrinho': 'Tá na terra dos outros'; veja

O caso ocorreu em 11 de outubro, na Rua Rangel Pestana, mas ganhou repercussão agora. A ação da PMSP foi registrada por pessoas que estavam próximas do local e as imagens foram cedidas ao UOL.

Nas imagens, é possível ver que ao menos sete PMs estavam no local no momento da abordagem. Desses, dois aparecem ofendendo o vendedor com termos preconceituosos. Um deles chega a empunhar a arma, enquanto os demais agentes não fazem nada —apenas observam. É possível ouvir na gravação a voz da vítima, que terá a identidade preservada por medo de represálias.

O vendedor ambulante é natural da Costa do Marfim, mas mora no Brasil e é casado com uma brasileira. No momento da abordagem, ele nem sequer havia montado a barraca com os produtos, disse ao UOL a advogada Ananda Endo, do Centro Gaspar de Direitos Humanos, que denunciou a conduta agressiva dos militares.

Em determinado momento, o vendedor se defende. "Eu não tenho arma nem nada. Você não vai atirar em mim. Eu não tô indo pra cima de você. Se você falar mal pra mim eu também vou falar pra você", diz a vítima ao policial.

PM faz uso de xenofobia para atacar o vendedor. "Você não está no seu país. Leva essa porr* daqui". Na sequência, um colega do militar fala: "Tá na terra dos outros e ainda está reclamando".

Militar se refere ao costa-marfinês como "negrinho pau no cu" e "viado". "Você não tá no seu país, não, seu porr*. Vem aqui negrinho, pa* no c*. Ajuda seu amiguinho aí, seu pa* no c*, seu viado. Tô com a arma em punho aqui".