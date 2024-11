Fazenda Serra do Boné vence concurso Ernesto Illy como melhor grão do mundo

São Paulo, 18 - A Fazenda Serra do Boné, de Matheus Lopes Sanglard, localizada na região das Matas de Minas, venceu o 9º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, garantindo ao Brasil, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio máximo Best of the Best como melhor café do mundo.A fazenda, que fornece grãos para a illy desde 2013, fica na cidade mineira de Araponga e produz café com a chamada técnica do despolpado, que maximiza a quantidade de açúcares e aromas. Sua topografia montanhosa tem áreas bastante íngremes, o que exige que a colheita seja manual ou semimecanizada. A altitude varia entre 1.000 e 1.400 metros, e essa diferença de declínio geralmente resulta em cafés com diferentes nuances e terroirs, o que também contribui para o enriquecimento da qualidade dos grãos, informou a illycaffè em comunicadoO prêmio foi atribuído por um júri internacional independente de 9 especialistas que escolheram o melhor entre os vencedores das 9 origens únicas que compõem o blend exclusivo da illy: Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda.O SMS Cluster ECOM da Nicarágua, por outro lado, ganhou o prêmio Coffee Lovers' Choice, votado pelos consumidores que, nas semanas que antecederam o evento, provaram às cegas as mesmas amostras de cafés illy em todo o mundo."Pelo segundo ano consecutivo, uma fazenda brasileira que adota práticas regenerativas nos deu o melhor café no mundo. Na Fazenda Serra do Boné, a saúde do solo, a biodiversidade e as fontes de água são preservadas graças ao uso de fertilizantes orgânicos, ao controle biológico e à reutilização de subprodutos do processamento", disse em nota Andrea Illy, presidente da illycaffè.O júri descreveu o café premiado da Fazenda Serra do Boné como cremoso, doce e encorpado, com um equilíbrio elegante de aromas de frutas frescas, tons de caramelo, notas sutis de açúcar mascavo e um final persistente de chocolate com notas florais de jasmim - um café maravilhosamente complexo que personifica perfeitamente sua origem brasileira.A edição anterior do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy foi conquistada pela primeira vez pelo Brasil, com a fazenda mineira São Mateus Agropecuária. Esta conquista é particularmente significativa porque o café foi produzido utilizando práticas agrícolas regenerativas, que beneficiam o ambiente e a saúde, ao mesmo tempo que produz café de qualidade excepcionalmente elevada.