Deputado é expulso da sociedade de clube de tiro por dar curso para menores

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) foi expulso de um clube de tiro do qual ele era sócio sob acusação de enganar seus então parceiros no negócio, de promover curso de tiro com a presença de menores de idade e de permitir acesso não autorizado ao cofre de armas do clube.

O que aconteceu

Bilynskyj é um dos fundadores da Puma Tactical, clube de tiro na zona sul de São Paulo do qual ele foi expulso pelos próprios sócios. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do estado. Em decisão favorável aos outros dois donos do estabelecimento, o tribunal determinou a exclusão do parlamentar do quadro societário da empresa. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo UOL.

Parceria entre o deputado, que também é delegado da Polícia Civil de São Paulo, e seus sócios começou a ruir em janeiro de 2022. Naquele ano, Bilynskyj organizou um curso com a participação de dois adolescentes, com idades de 16 e 12 anos, o que é proibido por lei, mesmo com autorização dos pais. Os participantes desembolsaram R$ 1.400 por pessoa.