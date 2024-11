Lula se encontra com Modi e almoça com Biden no G20 antes de volta a Brasília nesta terça-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, almoçará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e terá reunião com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta terça-feira, 19. Será o último dia da reunião de cúpula do G20, no Rio de Janeiro. No início da noite, Lula retorna a Brasília.

As informações estão na agenda oficial da presidência da República. Leia a seguir a lista de compromissos:

9h15 - reunião com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro;

10h - 3ª Sessão da Reunião de Líderes do G20: Desenvolvimento Sustentável e Transição Energética, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro;

12h30 - sessão de encerramento da Cúpula de Líderes do G20 e cerimônia de transmissão da presidência do G20 do Brasil para a África do Sul, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro;

13h10 - almoço oferecido ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro;

14h30 - entrevista coletiva a jornalistas, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro;

15h30 - reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro;

16h20 - reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro;

17h30 - anúncio dos resultados da rodada de investimento, com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro;

18h15 - partida do Rio de Janeiro para Brasília;

19h40 - chegada a Brasília.