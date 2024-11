Mapa 3D e DNA: como a polícia busca suspeitos de participação na morte de delator do PCC

O trabalho da polícia para identificar Kauê do Amaral Coelho como um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, do Aeroporto de Guarulhos, no dia 8 de novembro, foi muito além da análise das imagens das câmeras de segurança do Terminal 2.

"No trabalho de levantamento do local no dia do fato foram coletadas amostras biológicas, impressões papiloscópicas (digitais) e um levantamento 3D do local", afirmou Karen Kawakani, perita criminal da Polícia Técnico-Científica nesta terça-feira, 19. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Coelho.

O levantamento 3D, ainda em desenvolvimento pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vai estabelecer as trajetórias balísticas que mataram o empresário. As investigações ainda não determinaram a origem dos tiros que vitimaram o motorista de aplicativo Celso Novais, de 41 anos, a segunda vítima do ataque.

"Pelas imagens é sabido de onde partiram os disparos que atingiram o Vinicius, mas não o motorista do Uber. Estamos fazendo toda essa ilustração da dinâmica", diz a perita.

Um dos avanços importantes foi a localização das armas, três fuzis e uma pistola. "Já terminaram os exames periciais de confronto balístico. Fizemos uma força-tarefa com o trabalho de três peritos para conseguir analisar tudo. Eram três fuzis e uma pistola e muita munição. As armas identificadas foram aquelas usadas na ocorrência."

O trabalho dos peritos também envolve o levantamento papiloscópico da munição e a coleta de materiais e vestígios biológicos. "Quando ele (atirador) vai municiar as armas, há contato com as munições. Foram mais de 50 amostras biológicas que entraram no laboratório", revela Kawakani.

O desafio dos peritos é a análise desses materiais. "São exíguos, são poucos materiais para conseguir fazer uma extração. Estamos caminhando bem para fazer a identificação por DNA."

Perícias complementares estão sendo feitas no veículo utilizado pelos assassinatos, um Gol preto. Um equipamento forense de luzes e filtros conseguiu identificar nove fragmentos de impressões digitais dos suspeitos. "Estamos fazendo a pesquisa para tentar chegar à identificação."

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito nesta terça-feira, 19. O suspeito está foragido.

A Secretaria de Segurança Pública oferece recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre ele. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que outro fator importante para a identificação do suspeito foi a análise das imagens das câmeras de segurança.

Como foi a execução do delator do PCC no Aeroporto de Guarulhos

O empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto na área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os bandidos, dizia-se que havia um prêmio de R$ 3 milhões pela cabeça do delator.

O ataque ocorreu por volta das 16 horas e os atiradores estavam com o carro estacionado, à espera da vítima. Uma dupla de criminosos realizou pelo menos 27 disparos, conforme a perícia. Gritzbach foi atingido por dez tiros de fuzil.

O delator voltava de viagem com a quando foi atacado a tiros. As imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos mostram Gritzbach levando uma mala de rodinhas quando é surpreendido pelos atiradores. Ele tenta fugir, é atingido pelos disparos e cai perto da faixa de pedestres. É possível ver outras pessoas correndo por causa do tiroteio.