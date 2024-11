Nos EUA, Califórnia relata possível caso de gripe aviária em criança

O Departamento de Saúde Pública da Califórnia, nos Estados Unidos, relatou um possível caso de gripe aviária em uma criança no condado de Alameda, que foi testada por causa de sintomas leves de infecção das vias aéreas superiores. A criança, que já recebeu tratamento, está se recuperando em casa. O departamento disse em comunicado que não houve contato conhecido com um animal infectado, mas especialistas em saúde pública estão investigando uma possível exposição a aves silvestres.

Não há suspeita de transmissão do vírus de pessoa para pessoa. "Em virtude dos sintomas respiratórios leves, todos os membros próximos da família da criança foram testados - e todos apresentaram resultados negativos para gripe aviária, sem suspeita de infecção pelo vírus", disse o departamento.

Por precaução, outras pessoas que tiveram contato com a criança estão sendo notificadas.

"É natural que as pessoas fiquem preocupadas, e queremos reiterar para pais, cuidadores e famílias que, com base nas informações e dados que temos, não acreditamos que a criança fosse contagiosa - e nenhuma transmissão de gripe aviária entre humanos foi documentada em qualquer país nos últimos 15 anos", disse o diretor do departamento, Tomás Aragón.

Desde o início de outubro, a Califórnia confirmou 27 casos de gripe aviária em humanos, disse o departamento, acrescentando que em todos os casos houve contato direto com vacas leiteiras infectadas. "Até o momento, todos apresentaram sintomas leves (principalmente infecções oculares) e nenhum foi hospitalizado."