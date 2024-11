Produtividade dos canaviais no Centro-Sul cai 20% em outubro, mostra CTC

São Paulo, 26 - A produtividade média dos canaviais da região Centro-Sul do Brasil registrou queda de 20% em outubro quando comparada com igual período da safra anterior, segundo o Boletim De Olho na Safra, divulgado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). No mês passado, foram colhidas 61,7 toneladas por hectare, ante 77,4 t/ha em outubro de 2023. Apesar do recuo mensal, a produtividade acumulada da safra 2024/25 está alinhada à média das últimas dez temporadas, com 80,0 t/ha, de acordo com o Programa de Benchmarking do CTC, que indica uma média histórica de 79,7 t/ha. Em contrapartida, a qualidade da matéria-prima apresentou melhora. O Açúcar Total Recuperável (ATR) acumulado da safra atingiu 138,3 kg de ATR por tonelada de cana, superando os 137,0 kg/t registrados na safra passada, um reflexo da menor incidência de chuvas, explica o CTC.