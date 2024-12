Motorista de Porsche atropela ciclista na zona oeste de SP

Ainda de acordo com a SSP, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), onde as circunstâncias do evento estão sendo apuradas.

A pasta confirmou ter se tratado de atropelamento, segundo consta no boletim de ocorrência. Os nomes do ciclista e do motorista do Porsche não foram divulgados.

Trânsito cada vez mais letal

De janeiro a outubro deste ano, 869 pessoas morreram no trânsito na capital paulista, segundo informações do Infosiga, sistema de monitoramento de acidentes do governo estadual.

Desse total, mais de um terço (308) foram mortes de ciclistas, sendo 169 por colisão, 31 por choque e 9 por atropelamento. O restante da causa das mortes foi classificado como "outros" e "não disponível".

Em abril, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, também no volante de um Porsche, matou um motorista de aplicativo de 52 anos após colidir com a traseira de seu Renault Sandeiro, no Tatuapé.